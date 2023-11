Judo - Open International de Dakar (seniors) : le Sénégal triomphe, Mbagnick, Diao, Monica en or

À l’Open de Dakar ce week-end au stadium Marius Ndiaye, les seniors sénégalais ont remporté 12 médailles, dont 4 or. Abderahmane Diao et Mbagnick Ndiaye ont glané des médailles d’or. Monica Sagna a également triomphé dans sa catégorie.



L’Open africain de Dakar a fermé ses portes dimanche à l’issue de la compétition chez les seniors. Très attendus, les seniors sénégalais portaient beaucoup d’espoir dans la conquête des dernières médailles au stadium Marius Ndiaye. Les "Lions" ont finalement glané 12 médailles : 4 or, 3 argent, 5 bronze.



Selon « Stades », Mbagnick Ndiaye (+100 kg) a dompté ses adversaires dans les combats et a décroché la médaille d’or. Le triple champion d’Afrique a ainsi confirmé son hégémonie dans sa catégorie. Son compatriote Abderahmane Diao (- 90 kg) a également assuré dans ses duels. Le pensionnaire de DUC devance ses concurrents et s’adjuge l’or devant son homologue sénégalais Ryan Dacosta.



Chez les dames, les grandes sensations sont l’œuvre de Florence Mendy (-63 kg) et Monica Sagna (+78 kg). Les deux Sénégalaises font une belle opération en décrochant la médaille d’or. Très suivie, Georgette Sagna (+78 kg) s’est contentée du bronze dans sa catégorie.



Dans le classement final, le Sénégal est classé premier avec ses 12 médailles (4 or, 3 argent, 5 bronze) suivi du Cameroun (2 or, 2 argent et 4 bronze) et de la Zambie (2 or).