Jumelage villes de Thiès et Sébastopol: Dr Babacar Diop recadre l'ambassade d'Ukraine de ses "insinuations infondées" et aux "antipodes de la bienséance"

Le maire de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop recadre l'Ambassade ukrainienne qui s'en est pris à lui après le jumelage de sa ville à Sébastopol (Russie). «Nous avons appris par voie de presse un communiqué de l'Ambassade de l'Ukraine en date du 06 juillet 2023, véhiculant des accusations erronées avec une discourtoisie regrettable à l'égard de la Ville de Thiès», réagi le maire de la ville de Thiès qui qualifie les propos de l'ambassade d'Ukraine « d'insinuations infondées et aux antipodes de la bienséance en matière de la diplomatie internationale ».Dr. Babacar Diop de rappeler à ce sujet que la visite de Dmitry Kourakov (Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie) fait suite à la « lettre N00005507MAESE/SG/DEAO/EUR datée du 31 mai 2023, émanant du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur faisant l'objet, d'une audience que l'Ambassadeur de la Russie à Dakar sollicite auprès du Maire de la Ville de Thiès ».Par ailleurs, il est important pour lui, de souligner qu'une initiative de cette nature entre dans « le cadre de la coopération décentralisée qui est prévue par les dispositions de l'article 16 de la loi 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des Collectivités Territoriales ».Dans un souci de transparence, le maire de la ville de Thiès invite le ministère des « Affaires étrangères à prendre ses responsabilités » pour éclairer l'opinion nationale et internationale sur « les attaques diffamatoires, grossières, discourtoises et injurieuses à l'encontre de l'Institution municipale. »