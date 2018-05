Jurgen Klopp: « Sadio, Salah et Can font leurs ablutions avant chaque match »

Les observateurs peuvent en témoigner. Sadio Mané et Mouhamed Salah rendent grâce à Dieu à chaque fois qu’ils marquent un but. Des faits que leur coach confirme en soutenant que Sadio Mane, Salah et Can, n’oublient Jamais de faire leurs ablutions lors des regroupements d’avant match.

«Sadio Mane, Salah et Can font leur ablution avant chaque match. Nous sommes obligés de venir plutôt dans les vestiaires pour leur permettre d’être prêts pour le match », a indiqué Jürgen Klopp, le coach de Liverpool.