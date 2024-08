Le chroniqueur de WalfTv, Cheikh Bara Ndiaye, fait l’objet d’une plainte déposée à la Division des Investigations Criminelles (DIC) par Maimouna Ndour Faye. La directrice de 7tv accuse Ndiaye de diffamation et de diffusion de fausses nouvelles, affirmant qu’il lui a causé "un préjudice moral et économique", ainsi que des "injures publiques" et une "atteinte à sa dignité".



Mme Ndour Faye soutient que Cheikh Bara Ndiaye mène depuis longtemps une "campagne de dénigrement" contre elle à travers ses émissions et ses plateformes médiatiques.