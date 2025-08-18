Justice : Farba Ngom dément toute proposition financière à Me Ciré Clédor Ly

Mouhamadou Ngom, dit Farba Ngom, a apporté un démenti catégorique aux rumeurs qui circulent depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux, selon lesquelles il aurait proposé cent millions de francs CFA (100.000.000 FCFA) à l’avocat Me Ciré Clédor Ly afin que celui-ci participe à sa défense.
D’après les informations de PressAfrik, il qualifie cette allégation de « grotesque » et de « totalement fausse », estimant qu’il s’agit d’« une énième manipulation pour salir » sa réputation auprès de l’opinion publique.
Farba Ngom affirme n’avoir « jamais eu un quelconque contact avec Me Ciré Clédor Ly » et précise qu’il « ne connaît pas l’adresse de son cabinet encore moins ses contacts téléphoniques ».
Il rappelle par ailleurs qu’il bénéficie déjà de l’accompagnement d’un collectif d’avocats à qui il réitère sa confiance. « Je remercie et salue le collectif de mes avocats qui travaille avec engagement, générosité et professionnalisme pour assurer ma défense », souligne-t-il.
