Justice : La créatrice de contenus Nourah Bâ interpellée par la DSC

La créatrice de contenus Mariama Bâ, connue sous le nom de Nourah Bâ, sénégalaise d'origine guinéenne, a été interpellée par la Division spéciale de cybersécurité (DSC). Cette interpellation fait suite à une autosaisine du parquet, dans le cadre d’une procédure liée à des propos tenus sur les réseaux sociaux.



Selon le quotidien Libération, Nourah Ba est poursuivie pour « discours contraires aux bonnes mœurs, insultes envers un groupe de personnes en raison de leur origine nationale et incitation à la haine ». Elle est notamment accusée de s’en être violemment prise aux autorités et à la population à travers des messages insultants.



Elle a été placée en garde à vue dans le cadre de son audition par les enquêteurs de la DSC.