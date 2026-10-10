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Justice : La créatrice de contenus Nourah Bâ interpellée par la DSC



Justice : La créatrice de contenus Nourah Bâ interpellée par la DSC
La créatrice de contenus Mariama Bâ, connue sous le nom de Nourah Bâ, sénégalaise d'origine guinéenne, a été interpellée par la Division spéciale de cybersécurité (DSC). Cette interpellation fait suite à une autosaisine du parquet, dans le cadre d’une procédure liée à des propos tenus sur les réseaux sociaux.

Selon le quotidien Libération, Nourah Ba est poursuivie pour « discours contraires aux bonnes mœurs, insultes envers un groupe de personnes en raison de leur origine nationale et incitation à la haine ». Elle est notamment accusée de s’en être violemment prise aux autorités et à la population à travers des messages insultants.

Elle a été placée en garde à vue dans le cadre de son audition par les enquêteurs de la DSC.
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Moussa Ndongo

Samedi 10 Octobre 2026 - 13:15


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