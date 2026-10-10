Enquêtes parlementaires : le FRAPP salue l’initiative et plaide pour son élargissement

Le Front pour une Révolution Anti-Impérialiste Populaire et Panafricaine (FRAPP) salue la décision des députés de l’Assemblée nationale d’ouvrir des enquêtes parlementaires sur plusieurs dossiers : « Un étudiant, un ordinateur », le patrimoine bâti de l’État, les questions foncières, le domaine public maritime (DPM) ainsi que les conditions de délivrance et de renouvellement des licences de pêche.



Dans un communiqué, le FRAPP félicite les parlementaires pour l’exercice de leur mission constitutionnelle de contrôle de l’action gouvernementale.



Le mouvement estime que cette dynamique de reddition des comptes doit être poursuivie et élargie. Il juge indispensable que l’Assemblée nationale se saisisse également de la « dette publique et du dossier Softcare ». Pour le FRAPP, « Ces questions, compte tenu de leurs enjeux économiques, financiers et sociaux, méritent le même niveau d’attention, de transparence et de rigueur ».



Le Front souligne que les Sénégalaises et les Sénégalais ont le droit d’être « pleinement informés sur les décisions prises, les responsabilités engagées et l’utilisation des ressources publiques ». Il rappelle que « Ce pouvoir de contrôle a permis l’ouverture d’auditions de plusieurs personnes ayant occupé des fonctions au sein des ministères et des directions concernés par ces dossiers ».



Pour le FRAPP, cet exercice de transparence est fondamental dans un État de droit. La retransmission en direct des auditions constitue, selon lui, une avancée importante : elle permet aux citoyens d’accéder directement à l’information, de suivre les débats et de mieux comprendre les enjeux liés à la gestion des ressources publiques, du patrimoine de l’État et du foncier.



Le FRAPP tient toutefois à rappeler que l’Assemblée nationale exerce une « mission de contrôle parlementaire et non une fonction juridictionnelle ». « Les enquêtes parlementaires ne sauraient se substituer aux investigations judiciaires ni préjuger des conclusions auxquelles les juridictions compétentes pourraient parvenir ».



À cet égard, le Front appelle les citoyens à la prudence dans l’interprétation des déclarations entendues lors des auditions. Il les invite à éviter les conclusions hâtives susceptibles de porter atteinte à la réputation des personnes concernées, d’alimenter des polémiques inutiles ou de compromettre la sérénité de procédures éventuelles.



Pour le FRAPP, la « recherche de la vérité, la transparence dans la gestion des affaires publiques et l’exigence de reddition des comptes doivent aller de pair avec le respect de la présomption d’innocence, des droits de la défense et des principes fondamentaux de l’État de droit ».



Le mouvement réaffirme que nul ne doit être au-dessus de l’obligation de rendre compte, mais que nul ne doit non plus être déclaré coupable avant que les responsabilités ne soient établies par les autorités compétentes.



« La transparence est une exigence démocratique. La reddition des comptes est un impératif républicain. Le respect des droits et des procédures demeure une garantie essentielle », conclut le FRAPP.