CAN : la CAF envisage un retour à une édition tous les deux ans

C’est un nouveau rebondissement qui pourrait de nouveau bouleverser l’avenir de la CAN. Alors que la Confédération africaine de football (CAF) avait annoncé sa volonté de faire passer la Coupe d’Afrique des Nations d’une édition tous les quatre ans, contre deux ans auparavant, l’instance devrait finalement faire machine arrière. Une réforme qui avait provoqué une véritable levée de boucliers sur le continent, tant cette compétition occupe une place centrale dans le calendrier et dans la culture du football africain.



De nombreux observateurs avaient notamment dénoncé une décision susceptible de fragiliser la visibilité des sélections, de réduire les revenus générés par la compétition et de priver les supporters de leur grand rendez-vous continental. Ces critiques semblent avoir été entendues. Selon The Guardian, la CAF va revenir sur cette réforme, avec un vote attendu dès ce vendredi lors de la réunion de son comité exécutif au Cap-Vert.



Et cette possibilité a directement été confirmée par Patrice Motsepe. Présent lors de l’assemblée de la CAF, le président de l’instance africaine a reconnu que le retour à une CAN organisée tous les deux ans était sérieusement étudié. « Nous étudions la possibilité de revenir à une CAN tous les deux ans. Cette question est actuellement à l’examen », a-t-il déclaré ce vendredi.



Une prise de parole qui marque un véritable changement de cap, alors que le passage à un rythme quadriennal avait été présenté comme une évolution majeure du calendrier international. Face aux nombreuses contestations, la CAF semble donc désormais prête à revoir sa copie.





Avec Footmercato