Justice : Lat Diop bénéficie d'une liberté provisoire

La Chambre d’accusation financière de la Cour d’appel de Dakar a ordonné, ce mardi 12 août 2025, la mise en liberté provisoire de l’ancien directeur général de la Lonase, Lat Diop, sous condition du port d’un bracelet électronique.
Cette décision annule l’ordonnance de refus du juge d’instruction financier, qui avait rejeté la demande de liberté provisoire. Les avocats de Lat Diop avaient interjeté appel, obtenant ainsi l’infirmation de cette décision par la juridiction supérieure.
Incarcéré depuis septembre 2024, Lat Diop est poursuivi pour détournement de fonds publics, extorsion et blanchiment d’argent, dans une affaire estimée à 8 milliards FCFA.
