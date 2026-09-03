Justice : « Rox », « Jessica » et « Narou » placées sous mandat de dépôt, procès le 9 septembre

Rokhaya Fall, connue sous le nom de « Rox » (40 ans), Khadidiatou Kébé, alias « Jessica » (45 ans), et Nafissatou Fall, surnommée « Narou » (35 ans), ont été placées sous mandat de dépôt, a annoncé leur avocat, Me Aboubacry Barro. Elles dormiront cette nuit à la prison pour femmes du Camp pénal.



Les trois femmes comparaîtront mercredi 9 septembre 2026 devant le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye. Elles sont poursuivies pour « propos contraires aux bonnes mœurs et injures publiques ».



Placées en garde à vue depuis le mardi 1er septembre à la Division spéciale de cybersécurité (DSC), les trois mises en cause ont reconnu avoir tenu les propos obscènes qui leur sont reprochés lors de leurs directs sur TikTok.



Elles ont soutenu avoir réagi à des attaques et provocations émanant de leurs différents protagonistes dans le cadre des échanges sur les réseaux sociaux.



Selon Me Aboubacry Barro, les intéressées se sont également désistées des plaintes qu’elles avaient elles-mêmes déposées. Toutefois, cette décision n’a pas mis fin à la procédure, l’action publique se poursuivant notamment en raison de l’existence d’autres plaignants.



Leur procès est ainsi attendu mercredi prochain devant le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye.