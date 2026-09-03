Sénégal : pluies et orages attendus dans plusieurs régions ce jeudi soir

Des pluies et des orages sont attendus par endroits cet après-midi et dans la nuit du 3 au 4 septembre 2026, notamment dans les régions du Sud, comme Ziguinchor, Kolda, Sédhiou et Kédougou, ainsi que dans le Centre, notamment à Kaffrine, Kaolack, Fatick et Thiès.



À Dakar, Diourbel et dans les environs, le ciel restera couvert avec des risques de pluie par endroits. Sur le littoral Nord, de faibles précipitations pourraient également toucher Louga, Cayar et Saint-Louis, sous l’effet de nuages denses.



Côté températures, la chaleur restera humide malgré une baisse des maximales, qui devraient varier entre 29°C et 35°C.