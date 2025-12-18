Crise Financière au Sénégal : Tahirou Sarr plaide pour la « carte de séjour qui permettrait de mobiliser 1.000 milliards F CFA»

Le député et président du parti Jël Linu moom/Les Nationalistes, Tahirou Sarr, a plaidé pour « la mise en place d’une carte de séjour au Sénégal », qui « permettrait de mobiliser des ressources nouvelles de l’ordre de 1.000 milliards FCfa par an sans écraser davantage le peuple, dans un contexte national marqué par une crise financière. »



M. Sarr dit défendre «cette approche nouvelle », parce que « des pans entiers de l’économie sénégalaise échappent encore largement à l’effort national » comme les étrangers, alors que les salariés, les consommateurs et les Petites et moyennes entreprises (PME) sont «toujours acculés d’impôts. »



S’exprimant dans une interview accordée à «L’Observateur», le député a par ailleurs souligné que « les Sénégalais rechignent à payer l’impôt dans le cadre de la mobilisation des ressources car ils ne ressentent nulle part dans leur quotidien l’effet de leurs contributions fiscales ». À l’en croire, un citoyen accepte de payer lorsqu’il comprend la finalité de l’impôt, lorsqu’il voit des services publics efficaces et a l’impression que l’effort est équitablement reparti.



Tahirou Sarr a enfin souligné que « la souveraineté financière est un enjeu fondamental pour sortir de la crise financière ». Et qu’«aucun pays ne peut durablement développer son économie sans disposer d’un véritable service public monétaire, sans un pouvoir effectif de création et d’orientation de crédit».