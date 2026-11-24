Une décision sportive, une ferveur populaire, des drapeaux qui ressortent et des profils numériques qui changent de couleurs. Derrière cette communion retrouvée se cache une question plus profonde : pourquoi faut-il attendre les grandes victoires pour afficher aussi ostensiblement notre attachement à la patrie ?



Il aura suffi d'une décision du Tribunal arbitral du sport pour raviver une émotion populaire au Sénégal. Après les controverses, les contestations et les nombreux soubresauts qui ont accompagné la finale de la CAN 2025 face au Maroc, le verdict est tombé : la victoire sénégalaise est confirmée. Et avec elle, une nouvelle vague de fierté nationale.



Soudain, les drapeaux ressortent des tiroirs, les petits drapelets retrouvent leur place sur les véhicules, les couleurs nationales envahissent les profils des réseaux sociaux. Les photographies changent, les messages se multiplient. « Fier d'être Sénégalais ! » devient une expression presque incontournable. La patrie est en bandoulière. On célèbre, on revendique, on se reconnaît.



Il y a quelque chose de beau dans cette communion. Au-delà des appartenances politiques, des différences sociales et des désaccords, un même sentiment semble réunir tout un peuple. Mais cette ferveur mérite une question : pourquoi faut-il attendre un trophée, une finale ou une décision internationale pour manifester aussi fortement notre attachement à notre pays ?



Et si cette fierté affichée était présente dans nos comportements ordinaires ? Si elle se traduisait dans le respect des règles, la protection des biens publics, la solidarité, la qualité du travail, le respect de l'autre et l'engagement pour l'intérêt général ? Aimer son pays, ce n'est pas seulement le célébrer lorsqu'il gagne. C'est aussi refuser de contribuer à ce qui l'affaiblit.



Le paradoxe n'est d'ailleurs pas exclusivement sénégalais. En France aussi, le drapeau tricolore se fait particulièrement visible lors des grandes compétitions, des victoires des Bleus ou des rendez-vous nationaux. Les Champs-Élysées ont connu leurs heures de liesse, comme les rues de Dakar. Et l'on pourrait poser la même question de part et d'autre : que devient cet attachement lorsque les célébrations s'achèvent et que revient le temps des responsabilités quotidiennes ? Car le patriotisme ne devrait pas être une émotion intermittente, activée au rythme des événements.



De l'Afrique à l'Europe, des Amériques aux autres continents, les peuples ont besoin de symboles pour se retrouver. Mais les symboles ne suffisent pas à construire une nation. Une société se révèle aussi dans la manière dont elle traite ses plus fragiles, entretient ses espaces communs, respecte ses institutions, valorise ses compétences et prépare l'avenir de sa jeunesse.



La véritable question n'est donc pas de savoir combien de drapeaux nous sommes capables de brandir dans les moments de victoire. Elle est de savoir quelle part de cette fierté nous sommes prêts à investir dans la vie collective. Peut-on être fier de son pays et accepter l'injustice ? Se réclamer de sa patrie et négliger l'environnement dans lequel grandissent ses enfants ? Célébrer les champions tout en oubliant ceux qui, chaque jour, travaillent silencieusement à faire avancer la société ?



La décision du TAS est une satisfaction sportive pour le Sénégal. Mais elle peut aussi devenir un prétexte utile pour une réflexion qui dépasse le football et les frontières. Car les grandes émotions populaires ont cette vertu : elles nous rappellent ce qui nous rassemble. Encore faut-il savoir prolonger ce sentiment lorsque les projecteurs s'éteignent.



Nous avons le droit d'aimer nos couleurs, de les porter haut et de célébrer nos victoires. Mais nous avons également le devoir de donner du contenu à cette fierté. Par nos actes, nos choix, notre civisme et notre capacité à faire passer l'intérêt collectif avant certaines facilités individuelles.



Et si la plus belle preuve d'amour envers une nation n'était pas de sortir son drapeau les jours de victoire, mais de faire honneur à ses couleurs tous les autres jours de l'année ?



Car les nations ne se grandissent pas seulement dans les stades et les cérémonies. Elles se construisent, surtout, dans le quotidien de ceux qui les habitent.





Marie Barboza MENDY

Regards Croisés d'une Franco-Sénégalaise

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