Justice : la célèbre supportrice de lutte Maréme Nar déférée pour "vol" de la moto d’un policier

Marème Nar, célèbre supportrice de la lutte sénégalaise, est au cœur d’un scandale. Selon les informations rapportées par L’Observateur, elle a été déférée samedi dernier devant le parquet de Pikine-Guédiawaye pour « association de malfaiteurs et complicité de vol en réunion commis la nuit. »



Les faits remontent à la nuit du 3 au 4 mai 2025. Ce soir-là, veille du combat entre les lutteurs Prince (Guinaw Rails) et Modou Anta (Thiès), Marème Nar était sortie en boîte avec deux amis originaires de Grand-Dakar. Vers 2 heures du matin, le trio regagne la cité Comico de Guédiawaye, où ils garent leur moto dans un parking surveillé par un vigile, Y. Diao.



Deux heures plus tard, les deux hommes quittent discrètement les lieux. Selon le vigile, l’un d’eux s’empare d’une autre moto stationnée à proximité, tandis que l’autre s’enfuit avec leur propre véhicule. Le gardien, alerté par la scène, contacte aussitôt Marème Nar. D’abord dans le déni, celle-ci finit par révéler l’identité de ses compagnons.



À en croire le journal, la moto volée appartenait à un policier en poste à Wakhinane Nimzatt. Ce dernier, après une première plainte restée sans suite, saisit directement le parquet, entraînant l’interpellation de Marème Nar le 23 mai. Une perquisition à Grand-Dakar ne permet pas de retrouver les deux suspects : l’un est porté disparu, l’autre déjà incarcéré pour une affaire de vol distincte.



Malgré ses dénégations, Marème Nar est poursuivie pour complicité. Placée en garde à vue, elle a fait l’objet d’un retour de parquet.