Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Justice : le bracelet électronique de Mame Boye Diao retiré



Justice : le bracelet électronique de Mame Boye Diao retiré
L’ancien directeur des Domaines et maire de Kolda, Mame Boye Diao, n’est désormais plus placé sous bracelet électronique. Le dispositif de surveillance électronique qui lui avait été imposé a été retiré ce jeudi 20 août 2026, selon la RFM.

Pour rappel, Mame Boye Diao avait été inculpé et placé sous bracelet électronique en juin 2025 dans le cadre de l’affaire relative à l’attribution jugée irrégulière du terrain destiné à abriter le palais de justice de Pikine-Guédiawaye.

Le retrait du bracelet électronique intervient ainsi plus d’un an après son placement sous surveillance électronique dans le cadre de cette procédure.
Autres articles

Moussa Ndongo

Jeudi 20 Août 2026 - 23:55


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter