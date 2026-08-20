Emprunt de 650 millions d'euros et scandale de la dette : le groupe Takku Wallu Sénégal fait adopter une enquête à l'unanimité

L’Assemblée nationale a donné son feu vert ce jeudi à l’unanimité des 129 députés votants pour créer une commission d’enquête parlementaire sur l’opération financière de 650 millions d’euros réalisée par l’État du Sénégal. Initiée par la présidente du groupe Takku Wallu Sénégal, Aïssata Tall, cette démarche fait suite à des révélations du Financial Times sur une levée de fonds effectuée auprès de First Abu Dhabi Bank et d'Africa Finance Corporation via un mécanisme de Total Return Swap (TRS).



Les parlementaires reprochent au gouvernement d'avoir dissimulé les modalités de cet emprunt par cession de revenus d’actifs lors des récents débats budgétaires. La commission composée de onze députés devra déterminer la soutenabilité de cet engagement sur la dette publique ainsi que l'impact de l'opération sur les relations entre le Sénégal et le Fonds monétaire international (FMI).



L'enquête cherchera en priorité à vérifier si des ressources naturelles nationales, notamment les hydrocarbures, ou d'autres actifs de l'État ont été engagés comme garantie de remboursement. De nombreuses personnalités publiques seront auditionnées, dont le ministre de l’Économie et des Finances, le directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor, ainsi que les conseillers et cabinets d'avocats impliqués dans ce montage financier.