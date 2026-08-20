Le nouveau patron de la SONACOS met le site de Diourbel au cœur de ses priorités

Le directeur général de la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS), Cheikh Ahmeth Tidiane Guèye, a annoncé ce jeudi un renforcement de la capacité de trituration du site industriel de Diourbel. Effectuée dans le cadre d'une tournée nationale après des étapes à Dakar et Louga, cette visite de terrain vise à accélérer la relance de l'outil de production.



Selon le directeur général, la situation constatée sur place exige une intervention immédiate pour moderniser les installations. L'ambition affichée par la direction est d'augmenter la capacité de trituration « de moitié, ou le double exact », afin d'accroître les volumes de production et de stimuler l'emploi local.



Cette dynamique de renouvellement industriel s'inscrit dans le cadre des orientations des autorités pour soutenir le monde rural et valoriser le capital humain. Saluant « l’engagement et la compétence » des travailleurs de Diourbel, Cheikh Ahmeth Tidiane Guèye a réaffirmé sa volonté de redynamiser ce site clé du dispositif agroalimentaire national.