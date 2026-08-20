Échanges téléphoniques Aminata Touré - Ousmane Sonko : le DG de la SN-HLM confirme avoir facilité les appels

Les échanges téléphoniques entre Aminata Touré et Ousmane Sonko continuent de susciter des réactions. Dans une publication sur sa page Facebook, Pape Abdourahmane Dabo, directeur général de la SN-HLM et membre du parti Kiiraay – Les Patriotes Républicains, affirme avoir été directement impliqué dans ces échanges alors qu’Ousmane Sonko était en détention au Cap Manuel.



« Témoin direct des faits, et tenu par le devoir de vérité, j’ai personnellement facilité, à deux reprises, les échanges téléphoniques entre Mme Aminata Touré et Ousmane Sonko durant sa détention au Cap Manuel », a déclaré Pape Abdourahmane Dabo.



Il estime ainsi que le député Amadou Ba « a commis une erreur » en contestant les déclarations de l’ancienne Première ministre. Il se dit également disposé à apporter davantage de précisions sur le contenu de ces conversations si nécessaire.



Cette sortie intervient dans un contexte de confrontations médiatiques entre Aminata Touré et des responsables de Pastef autour des relations entre l’ancienne Première ministre et Ousmane Sonko durant la période de détention de ce dernier.



Lors de sa conférence de presse du 18 août, Aminata Touré avait affirmé avoir rendu plusieurs services à Ousmane Sonko lorsqu’il était en prison. « On s’est parlé plusieurs fois au téléphone quand il était en prison », avait déclaré la superviseure du parti Kiiraay.



En conférence de presse le 19 août, le député Amadou Ba avait contesté cette version et livré sa propre lecture du contenu de l’un de ces échanges. Selon lui, Aminata Touré aurait notamment exprimé de sérieux doutes sur le choix de Bassirou Diomaye Faye comme candidat à l’élection présidentielle.



Amadou Ba rapporte qu’elle aurait déclaré à Ousmane Sonko, au sujet de celui qui allait devenir président de la République : « Celui que tu as choisi pour être candidat ne pourra pas tenir deux ans au pouvoir ».



La confirmation apportée par Pape Abdourahmane Dabo vient ainsi relancer la polémique autour de ces échanges téléphoniques et du contenu des conversations entre Aminata Touré et Ousmane Sonko.