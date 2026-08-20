Liberia: l'ancienne vice-présidente et ex-première dame Jewel Howard Taylor inculpée pour «trafic de drogue»

Au Liberia, l'ancienne vice-présidente Jewel Howard Taylor est inculpée pour ses liens présumés avec un « réseau international de trafic de stupéfiants ». L'arrestation de celle qui était également la femme de l'ex-président et chef de guerre libérien Charles Taylor a été annoncée mercredi 19 août par le ministre de la Justice. Une annonce qui survient moins d'un mois après une saisie record de cocaïne, non loin de la capitale Monrovia.



Jewel Howard Taylor est notamment accusée par le gouvernement libérien d'« importations et de ventes » illicites de drogues, le tout dans le cadre d'un « réseau de trafic de stupéfiants opérant à l'intérieur et au-delà du Liberia ».



Sont également concernées par l'inculpation trois autres personnes, à savoir deux Croates et un Ukrainien. Des hommes actuellement recherchés par les autorités et présentés comme des « membres et organisateurs présumés du même réseau transnational ».



Lutte contre le trafic de drogue



Cette arrestation est un véritable coup de tonnerre dans la sphère politique nationale. Jewel Howard Taylor est l'ex-femme de Charles Taylor, président du pays de 1997 à 2003 et condamné en 2012 pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Elle a aussi servi comme vice-présidente de l'ancien chef d'État, George Weah, et a été sénatrice pendant douze ans.



Son inculpation survient dans un contexte de lutte renforcée contre le trafic de drogue dans le pays. En juillet 2026, les autorités annonçaient la plus grosse saisie de cocaïne de l'histoire du Liberia : près de quatre tonnes, pour un montant estimé à plus de 317 millions de dollars. Une douzaine de responsables gouvernementaux avaient été limogés à la suite de cette affaire.