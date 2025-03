Justice: le député-maire Farba Ngom maintenu en détention malgré sa nouvelle offre de caution

Le juge d'instruction du premier cabinet du pôle judiciaire financier a une nouvelle fois rejeté la demande de mise en liberté sous caution de Farba Ngom, député-maire d'Agnam. Le magistrat Idrissa Diarra a estimé que les trois titres fonciers proposés comme garantie - d'une valeur de 31 milliards FCFA - ne remplissaient pas les conditions requises, car ils sont au nom de sociétés et non en propriété personnelle de l'élu.



Pour la deuxième fois consécutive, l'offre de cautionnement du maire a été refusée. En octobre dernier, une première proposition de 34 milliards FCFA avait déjà été rejetée pour des irrégularités dans les titres fonciers. "Le juge ne veut prendre aucun risque. Il exige des biens personnels", explique le journal Les Echos dans sa parution du jour.



Farba Ngom est impliqué dans deux dossiers distincts : un premier portant sur 56 milliards FCFA (dont 31 milliards à sa charge). Un second concernant 91 milliards FCFA, où il apparaît comme "complice présumé" aux côtés de l'homme d'affaires Tahirou Sarr



Ces affaires remontent à un rapport de la CENTIF (Cellule nationale de traitement des informations financières) ayant révélé des détournements présumés de 125 milliards FCFA.