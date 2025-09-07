Réseau social
"Justice pour les martyrs" de 2021-2024 : les réactions d'Alioune Tine et de Seydi Gassama après la nomination de Yacine Fall



"Justice pour les martyrs" de 2021-2024 : les réactions d'Alioune Tine et de Seydi Gassama après la nomination de Yacine Fall
Yacine Fall, ancienne ministre des Affaires étrangères, a été nommée ministre de la Justice et Garde des Sceaux dans le nouveau gouvernement annoncé samedi 06 septembre, dans la soirée.

Réagissant à cette nomination, Alioune Tine, fondateur d'Africajom Center, a rappelé que Mme Fall avait elle-même réclamé l'ouverture d'une enquête sur les morts survenues lors des événements entre 2021 et 2024. Il estime que sa nouvelle fonction la place désormais en position d'apporter une réponse concrète à cette exigence.

« Madame la ministre de la Justice, Yacine Fall, demandait pourquoi on n'avait pas ouvert d'enquête indépendante sur ces morts. Maintenant qu'elle est en fonction, elle a la réponse à la question. [Elle doit] ouvrir une enquête indépendante pour établir la vérité sur qui a fait quoi, et en tirer les conséquences qui s'imposent », a-t-il écrit dans un post sur X.
  Seydi Gassama, directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal, de renchérir en  appelant à « donner à la justice les moyens d'instruire les plaintes déjà déposées ».

« Une enquête indépendante recommandera toujours des poursuites judiciaires. Il faut donc donner à la justice les moyens d'instruire les plaintes déjà déposées par les victimes et de leur rendre justice », a-t-il déclaré.
Aminata Diouf

Dimanche 7 Septembre 2025 - 14:56


