Justice pour les victimes de manifestations : Pape Abdoulaye Touré l’inertie de l’Etat

Pape Abdoulaye Touré, membre fondateur de l’Initiative Zéro Impunité (IZI) et lui-même victime de torture, a fait le point des démarches entreprises par l'association pour obtenir justice pour les victimes des manifestations de 2021 à 2024. Il dénonce l'inaction de l'État et appelle à la mobilisation, dans un communiqué.



Pape Abdoulaye Touré annonce avoir rencontré l'Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT) à Genève. Avec qui il a tenu une réunion de plus de deux heures. Selon le document, le fondateur de IZI a saisi l'occasion pour exposer en détail les faits et de dénoncer ce qu'il qualifie de « l’inertie et le refus de l’État du Sénégal de faire la lumière sur ces crimes internationaux ». Il annonce que des « actes concrets » seront posés prochainement contre l’État du Sénégal pour « non-respect de ses engagements internationaux ».



L'activiste rappelle que le ministre de la Justice, "Ousmane Diagne, avait déclaré il y a plus de 17 jours avoir saisi le Procureur général près la Cour d’Appel de Dakar pour que des poursuites soient engagées". Cependant, Pape Abdoulaye Touré regrette de c"onstater qu'à ce jour, aucun acte concret n'a été posé : ni les victimes, ni les familles des défunts, ni les personnes impliquées n'ont été entendues".



Face à cette « inertie », l’Initiative Zéro Impunité réaffirme sa détermination à lutter contre l’impunité et l’oubli. L'association se dit prête à organiser des manifestations au Sénégal et dans la diaspora pour exiger que les dossiers des victimes soient traités en priorité et que justice leur soit rendue.