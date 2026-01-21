CAN 2025 : Honte au Maroc et Honneur Sénégal

La Coupe d’Afrique des Nations 2025, organisée par le Maroc, restera dans les annales comme l'édition de la honte. Entre arbitrages suspects, intoxications mystérieuses et un comportement antisportif inédit, le vol systématique des serviettes des gardiens, le Royaume Chérifien a offert un visage qui déshonore le football africain.Ce qui devait être une fête du football s'est transformée en un scénario digne d'un thriller médiocre. La liste des griefs est longue et accablante, Arbitrage à sens unique sous le regard passif de la CAF et de la FIFA, épidémie suspecte au sein de l’effectif sénégalais, frappant des joueurs clés pourtant déclarés aptes juste avant le coup d’envoi…Mais le point culminant du ridicule reste le comportement des joueurs marocains. Au lieu de briller par leur talent, ces derniers ont concentré leur énergie sur une pratique ignoble : le vol des serviettes des gardiens de but adverses. Cet acte, loin d'être anecdotique, est le symbole d'un mépris total pour l'adversaire, une tentative de déstabilisation mesquine validée par le silence complice de la fédération marocaine et des autorités présentes au stade.Face à cette injustice orchestrée, le Sénégal a choisi de ne pas courber l'échine. Lors de la finale, l'entraîneur Pape Thiaw a posé un acte historique en demandant à ses joueurs de quitter le terrain.Ce n'était ni de la peur, ni une fuite. C'était un acte de résistance. En refusant de participer à cette parodie de match, Pape Thiaw a choisi l'honneur plutôt que l'humiliation. Il a rappelé au monde entier qu'au Sénégal, le respect ne se quémande pas, il s'impose. Ce leadership courageux a mis à nu les rouages d'une "mafia" qui voulait à tout prix garder le trophée au Maroc.Le monde a vu la réalité derrière les discours officiels. Des supporters marocains quittant le stade avant la remise du trophée. Un protocole royal fuyant ses responsabilités lors de la cérémonie officielle. Des supporters sénégalais agressés et injustement incarcérés alors qu'ils célébraient leur dignité.Pendant ce temps, la CAF et la FIFA, dans un déni total, préfèrent annoncer des sanctions contre le Sénégal plutôt que de juger les tricheries flagrantes dont elles ont été témoins en direct.Aujourd'hui, le "vol de serviettes" est devenu une tendance mondiale sur les réseaux sociaux. Ce ne sont pas les Sénégalais qui alimentent cette polémique, mais des témoins neutres du monde entier, révoltés par les images qui circulent. Ces preuves numériques immortalisent la chute morale d'un organisateur prêt à tout pour gagner.Le Sénégal n'a pas peur. Le peuple est debout derrière son coach et ses Lions. Le monde entier a vu qui sont les véritables champions et qui sont les voleurs de serviettes.