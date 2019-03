Juventus -Choc : Nouveau coup dur pour Cristiano Ronaldo

Grosse en inquiétude du côté du Portugal, mais aussi de la Juventus Turin. Lors du match de la sélection portugaise face à la Serbie (1-1), Cristiano Ronaldo a été contraint d’abandonner ses coéquipiers peu avant la demi-heure.



Sur une course, l’attaquant portugais s’est blessé à la cuisse, a passé quelques minutes au sol avant de céder sa place à Pizzi. De quoi faire trembler sa sélection, mais son club.



À l’issue de la rencontre, CR7 s’est voulu rassurant sur son état de santé. « Ce sont des choses qui arrivent. Je connais mon corps et dans deux semaines je serai prêt à rejouer. Je veux être avec la Seleção dans les prochains matchs. J'étais absent huit mois parce que j'avais besoin de temps pour m'adapter à ma nouvelle vie (…) Il faut voir dans 24 à 48 heures, je ne suis pas inquiet », a-t-il déclaré en zone mixte.



On devrait donc en savoir plus sur son état de santé dans les prochaines heures. Mais une grave blessure du quintuple Ballon d’Or serait un véritable coup dur pour la Juventus qui a en ligne de mire les quarts de finale de la Ligue des Champions.

À noter que la Juventus affronte l’Ajax Amterdam le 10 avril prochain.