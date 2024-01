Kaffrine : 40 femmes formées aux techniques d'emballage et à la transformation céréalière

Elles sont une quarantaine de femmes à bénéficier de l’appui de 3FPT. Elles ont été formées aux techniques d’emballage et de transformations céréalières, nous apprend une dépêche de l’agence de presse Sénégalaise. Cette session a été rendue possible grâce à un partenariat entre le GIE « Fass jom » de Kaffrine et les 3FPT.



»Cette formation a porté sur les techniques d’emballage, car l’emballage permet de conditionner le produit de donner des informations sur la provenance du produit, sa composition, son utilisation, sa durée de péremption, l’adresse ou encore les autorisations de fabrication et de mise en vente », a souligné Awa Diop Fall, formatrice au 3FPT. La session de formation a duré six jours à Kaffrine, capitale Ndoucoumane.



« Cette formation, reste convaincue Madame Fall, «va permettre aux femmes d’écouler facilement leurs produits » Dans le même ordre d’idées, la directrice régionale de la famille à Kaffrine, Ndèye Sylla a adressé ses félicitations au GIE « Fass jom » pour le rôle qu’il joue dans le développement local. Pour la présidente du GIE « Fass jom », Fatou Diouf, c’est une formation qui vient à point nommé.



Cette étape franchie, ces bénéficiaires plaident leur accès aux financements. « Je plaide également pour l’accès des femmes aux financements, l’installation d’une unité de transformation, qui sera le point de regroupement des femmes, afin de faciliter la transformation des différents produits locaux », a plaidé Madame Diouf.