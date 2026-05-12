Affaire Bocar Samba Dièye: Alioune Tine appelle Diomaye Faye à écouter l’homme d’affaires, une pétition et une marche annoncées

Le fondateur d'Afrikajom Center et défenseur des droits humains, Alioune Tine, invite le président de la République Bassirou Diomaye Faye à accorder une attention particulière au dossier de l’homme d’affaires Bocar Samba Dièye, évoquant une situation de « spoliation innommable ».



«Président Diomaye Faye, ce serait un geste magnifique de votre part de bien prêter une oreille attentive au cas de Bocar Samba Dieye, de recevoir et d'écouter cet homme d'affaires sénégalais. Bocar Samba Dieye, homme d'affaires qui a construit un patrimoine immense et qui est victime d'une spoliation innommable », a-t-il indiqué dans une publication sur sa page X.



Dans sa déclaration, Alioune Tine estime aussi que le président Diomaye Faye représente « l’ultime espoir » pour que justice soit rendue dans ce dossier sensible. « Président, vous êtes son ultime espoir pour que justice lui soit rendue », a-t-il soutenu.



L'affaire Bocar Samba Dièye est un conflit judiciaire opposant le célèbre importateur de riz à la banque CBAO (filiale du groupe marocain Attijariwafa Bank). Ce litige, qui dure depuis plus de 15 ans, porte sur un contentieux financier estimé à plusieurs milliards de FCFA. Le différend remonte à 2008 et concerne initialement un prêt de 6 milliards de FCFA contracté par l'homme d'affaires auprès de la CBAO. Bocar Samba Dièye, aujourd’hui âgé de 93 ans, conteste les créances réclamées par la banque, dénonçant des irrégularités dans les comptes et des saisies de biens qu'il juge abusives.



Les soutiens de Bocar Samba Dièye ont annoncé l’organisation d’une pétition ainsi qu’une marche pour sensibiliser l’opinion publique et interpeller les autorités sur l’évolution de cette affaire.

