Crise sécuritaire au Mali : le ministre Ismaël Wagué au chevet des populations de Bandiagara après un massacre

Au Mali, une délégation gouvernementale, conduite par le ministre d’État chargé de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, le Général Ismaël Wagué, s’est rendue à Bandiagara (centre), lundi 11 mai 2026. Ce déplacement fait suite à l’attaque terroriste meurtrière menée le 6 mai dernier contre les villages de Kori-Kori et de Gomossogou, dans le cercle de Bankass.



La délégation a officiellement présenté les condoléances de l’État lors d’une cérémonie au gouvernorat de la région. À cette occasion, une assistance composée de 25 tonnes de mil, 25 tonnes de riz et une enveloppe de 20 millions de FCFA a été remise pour soutenir les victimes.



Selon le ministre, cette attaque est attribuée aux combattants du groupe JNIM. Pour l’instant, cependant, aucun bilan officiel n’a été communiqué par les autorités. Les dozos de Dana Ambassagou ont annoncé plus de 60 morts et plusieurs blessés et d’importants dégâts matériels.



Youssouf Toloba, chef de cette milice, a affirmé que ces villages ont été pris pour cibles après avoir refusé de signer des « accords de paix » avec les groupes armés terroristes. De son côté, Noël Tessougué, sous-chef des dozos, a déclaré que la milice ne laisserait plus en paix les villages ayant passé des accords avec les combattants du JNIM.



Au cours de son intervention, le ministre Ismaël Wagué, a rappelé l’engagement des autorités de la transition à mettre fin aux violences contre les civils sur l’ensemble du territoire nationale.

Il a conclu son allocution par un appel à l’unité, à la solidarité et à la cohésion nationale pour faire face aux défis sécuritaires actuels.