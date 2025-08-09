Kaffrine : cinq (5) individus arrêtés pour vol avec effraction et recel au marché central

Le Commissariat Central de Kaffrine a interpellé, le 8 août 2025, cinq (5) individus pour association de malfaiteurs, vol commis la nuit avec effraction et usage de moyens de transport.



Selon la Police nationale, ces arrestations font suite à plusieurs plaintes concernant un cambriolage dans une boutique de vêtements au marché central de la ville, dans la nuit du 17 juin 2025. Deux autres personnes (2) ont également été arrêtées pour recel.



Leur mode opératoire consistait à revendre le produit de leurs vols à des receleurs.



Lors de l’intervention, la police a saisi plusieurs articles :



• 10 pantalons

• 7 tee-shirts

• 7 bidons d'huile de 20 litres

• 20 kilos de poivre



Par ailleurs, deux voitures et une moto Jakarta, qui servaient au transport des articles volés, ont été immobilisées.



Les suspects ont été placés en garde à vue et l'enquête est en cours.