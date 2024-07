Kaffrine : deux morts dans des affrontements entre éleveurs et agriculteurs

Plusieurs éleveurs ont effectué le déplacement à Malem Hodar pour protester contre la mort d’un des leurs à Touba Malem et d’apporter leur soutien aux éleveurs locaux. Malheureusement une perte en vie humaine due à ces affrontements entre paysans et éleveurs a été notée. Des événements tragiques ayant touché plusieurs localités de la région de Kaffrine dont Koungheul.



C’est un phénomène de plus en plus récurrent dans la région de Kaffrine. Des tensions entre d’un côté, des paysans attachés à leurs terres, et de l’autre, des éleveurs qui, faute de pâturages se voient obligés de nomadiser pour alimenter leurs troupeau entrainant parfois des dérapages de leurs troupeaux dans les champs des paysans.

Cette situation a envenimé les rapports déjà tendus entre ces deux communautés d’éleveurs et d’agriculteurs dans cette région du centre du pays.



Les derniers affrontements selon le journal le Témoin qui rapporte la nouvelle dans sa parution du jour « se sont produits le week-end dernier et ont fait deux morts ». Premièrement « à Touba Malem, un village situé dans le département de Malem Hodar. Selon ce journal « de violents affrontements ont éclaté entre les deux communautés, faisant un mort. Et tout est parti d’un passage de troupeaux auquel les habitants de Touba Malem se sont opposés farouchement ». Ainsi face au refus des bergers de rebrousser chemin, « il s’en est suivi une bagarre qui a fait d’abord un blessé grave du côté des habitants du village qui ont eu du mal à faire face à ces deux bergers armés de machettes », raconte un témoin au journal.

Le journal révèle que : « furieux, les habitants de Touba Malem ont organisé la riposte après le départ des deux bergers ». La suite est que « d’autres bergers venus s’enquérir de la situation ont eu la malchance de tomber sur une marée humaine en furie qui aurait déversé sa colère sur eux » car « les considérant comme des complices des bergers ayant blessé un des villageois ».



« Un mort à Koungheul aussi »



Tout comme d’autres éleveurs, certains invitent les autorités à réagir pour éviter qu’ils se fassent eux-mêmes justice car, selon eux, ils subissent trop d’exactions depuis quelques temps. S’agissant du drame de Touba Malem, l’interlocuteur du quotidien, soutient que les bergers avaient le droit de passer par les champs parce qu’en ce début d’hivernage rien n’a été mis sous terre.

La gendarmerie de Malem Hodar a procédé à des arrestations dont celle du chef de village de Touba Malem qui aurait galvanisé les villageois pour attaquer les éleveurs ».



Koungheul, aussi, a été le théâtre d’affrontements sanglants il y a quelques jours. Des affrontements opposant « des éleveurs et des agriculteurs entrainant un mort et plusieurs blessés ». A l’origine, des problèmes de pâturage encore et toujours, conclut le Témoin.