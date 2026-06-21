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Kaffrine : le ministère de l’Éducation remet des équipements estimés à 900 000FCFA pour la promotion les valeurs du sport scolaire



Kaffrine : le ministère de l’Éducation remet des équipements estimés à 900 000FCFA pour la promotion les valeurs du sport scolaire
Le secrétaire général du ministère de l’Éducation nationale, Papa Malick Ndao, a appelé la jeunesse à un retour aux valeurs civiques à travers la pratique sportive. Il a fait la déclaration,  samedi à Kaffrine, lors de la finale du sport scolaire dont il était le parrain. Devant les autorités académiques, territoriales et les élèves, il a souligné que « le sport constitue un levier majeur pour l'éducation, la citoyenneté et la cohésion sociale, face à la perte actuelle de repères tels que le respect, la discipline, la solidarité et le civisme ».
 
Selon M. Ndao, cette démarche s'intègre dans la Nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l’éducation (NITHE), une politique axée sur le développement humain. En marge de l'événement, le secrétaire général a remis aux équipes participantes des équipements, des trophées et des médailles d'une valeur globale de 900 000 francs CFA.
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Dimanche 21 Juin 2026 - 18:12


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