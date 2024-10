Kalidou Koulibaly : « Nous devons honorer Aliou Cissé sur le terrain »

Le capitaine de l'équipe nationale du Sénégal s'est exprimé hier lundi premier jour du rassemblement des « Lions » sur le départ de l’ex-sélectionneur, Aliou Cissé. Il a promis de lui rendre hommage sur le terrain lors du match contre le Malawi, prévu le vendredi 11 octobre à 19 heures au stade Abdoulaye Wade.



« Le départ d’Aliou Cissé nous a pris un peu de court. Il y a des décisions qui ont été prises par plus hauts. Ce sont des choses plus hautes que nous, donc nous devons les accepter. Il y a un état d’esprit très positif. On a commencé un travail avec Aliou Cissé et il va falloir continuer ce travail-là sur le terrain. On sait que ça va être difficile, mais on doit gagner ici et au Malawi. On est à disposition de l’État et du peuple sénégalais », a déclaré le capitaine des « Lions ».



Aliou Cissé, qui a mené le Sénégal à la victoire historique de la CAN 2022, reste gravé dans les mémoires. Kalidou Koulibaly a assuré que l’équipe rendra hommage à l’ancien sélectionneur.



« Notre objectif est de faire plaisir aux peuples sénégalais comme on l’a toujours fait. Il faudra aussi faire honneur à notre ancien coach, qui nous a fait quand même gagner une Coupe d’Afrique et plus de 60% de victoires. Nous devons lui rendre quelque chose sur le terrain. On sait que c’est une situation qui peut chambouler les jeunes. Même moi, je n’ai jamais connu ça, parce que je n’ai connu qu’un seul sélectionneur en équipe nationale. Ça fait partie du football, il faut accepter. On sera doublement motivé. On a envie de retrouver l’amour du peuple sénégalais et de bonnes sensations », a laissé entendre le défenseur d’Al Hilal.



Concernant l’état d’esprit du groupe, Koulibaly a décrit une ambiance positive au sein de la Tanière.

« Il y a un bon état d’esprit. Malgré la situation, ce qui s’est passé, on est à disposition de l’équipe nationale et du staff qui a été mis en place. Ce qui va nous faciliter la chose et que le staff nous connaît déjà. Ils connaissent tous les joueurs et savent de quoi on a besoin. On va tout mettre en œuvre pour bien préparer ces deux matchs contre le Malawi. Tout se passe bien pour le moment. Il y a une bonne ambiance, malgré les questions qui se pose un peu partout. La première séance s’est super bien passée. Les jours ont bien travaillé ont bien appliqué. Il va falloir être plus sérieux que d’habitude pour pouvoir bien préparer ces deux matchs qui sont très important pour nous, parce qu’on va se qualifier pour cette CAN », a confié le vainqueur de la CAN 2022.