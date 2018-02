Kane, Salah, Neymar... Le classement des meilleurs buteurs de la saison

1. Harry Kane : 31 buts (0,97 but/match)

2. Mohamed Salah : 28 buts (0,82)

3. Neymar : 27 buts (1,04)

4. Edinson Cavani : 27 buts (0,84)

5. Lionel Messi : 27 buts (0,79)

6. Ciro Immobile : 26 buts (1)

7. Robert Lewandowski : 24 buts (0,83)

8. Sergio Agüero : 24 buts (0,77)

9. Radamel Falcao : 23 buts (0,79)

10. Pierre-Emerick Aubameyang : 22 buts (0,88)



Topmercato.com

Le canonnier anglais a marqué le but de l'égalisation à Liverpool (2-2). En deuxième position, on retrouve l'international égyptien Mohamed Salah, double buteur avec les Reds contre Tottenham. Trois joueurs se partagent la troisième marche du podium : Neymar, Edinson Cavani et Lionel Messi. Seul le Brésilien a trouvé le chemin des filets, sur coup franc lors de la victoire du PSG à Lille (3-0). Dixième avec 22 buts, Pierre-Emerick Aubameyang a marqué son premier but pour son premier match avec Arsenal, facile contre Everton (5-1).