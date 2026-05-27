Tabaski 2026 : l'imam Oumar Sall de l’UCAD appelle à la sincérité dans les relations sociales et familiales

Une bonne partie de la communauté musulmane a célébré la fête de la Tabaski, ce mercredi 27 mai 2026, à la mosquée de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). À cette occasion, l'imam Oumar Sall a appelé les fidèles à la sincérité dans les relations sociales et familiales, tout en invitant les autorités à la bonne gouvernance dans la gestion des affaires du pays.



« Chers fidèles, nous recommandons à chacun d'entre vous la crainte d'Allah, la sincérité dans les relations, l'attachement à la Sunna du prophète et à la religion, le maintien des liens familiaux, le respect du voisinage et la bienfaisance. Évitons de relayer les informations non vérifiées. Dans notre société, où les réseaux sociaux diffusent rapidement les fausses nouvelles et les polémiques, le musulman doit apprendre à bénéficier d'un bon apprentissage », a-t-il déclaré.



L'imam Sall a également prôné l'humilité dans nos relations quotidiennes. « Nous appelons les autorités, les savants et les responsables religieux à renforcer les efforts pour unifier la communauté musulmane dans l'observation du croissant du Ramadan et de son Aïd, afin d'éviter les divisions et de préserver l'intégrité des musulmans du pays. Cela exige une organisation sérieuse, une bonne collecte des informations et une gestion rationnelle de l'argent », a-t-il ajouté.



Enfin, Oumar Sall a exhorté les gouvernants à améliorer les rapports politiques, sociaux, économiques et sécuritaires « afin de renforcer la stabilité, la solidarité, la cohésion nationale et le développement du pays. Qu'ils placent l'intérêt général avant les intérêts personnels et partisans ».



