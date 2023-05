Kaolack : 5 Kg de cocaïne saisis au domicile d'un trafiquant

L'Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants (Ocrtis) a mis la main sur 5 kilomètres de cocaïne à Léona Niassène, dans la région de Kaolack ( centre).



En compagnie des policiers du commissariat de Ndorong de Kaolack, les soldats de l'économie ont effectué une perquisition au domicile de Lassana Sangaré, un présumé dealer de drogue.



Ce dernier originaire du Mali, a été arrêté le vendredi 28 avril, avec son acolyte et compatriote à la gare de Karang ( dans la région de Fatick). Ils avaient à leur possession 5,4 kilogrammes de cocaïne, dont la valeur est estimée à 432 millions F Cfa.



Ainsi, en l'espace d'une semaine, les forces de l'ordre de la Zone centre ont mis la main sur plus de 10 kilogrammes de cocaïne.



Selon plusieurs médias qui donnent l'information ce lundi, la chambre du mis en cause était un lieu de transit pour le produit qui devait être écoulé soit à Kaolack soit dans les autres localités du pays.