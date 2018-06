Kaolack-Fatick: 1,5 tonnes de drogue saisie entre janvier et juin 2018

La recrudescence du trafic de drogue dans la zone du Sine-Saloum inquiète les autorités de cette contrée du Sénégal. En effet pour le seul premier semestre de cette année, plus d'une tonne de chanvre indien a été saisie par la douane.



Ces saisies découlent d’opérations menées par les soldats de l'économie qui ont mis la main sur 651 kilogrammes de chanvre indien entre le pont Serigne Bassirou Mbacké, Toubacouta, Foundiougne et Gossas.



Dans cette période qui s'étale entre le 4 janvier 2018 et le 24 juin de la même année, 675,5 kilogrammes de ce produit communément appelé Yamba ont été saisis au poste frontalier de Karang. S'y ajoutent les prises opérées à Keur Ayib (183 kilos). Ce qui ramène la totalité des saisies à 1,5 tonnes de chanvre indien d'une valeur évaluée à 75 millions de francs Cfa.



Cette drogue est issue pour la plupart des régions sud du pays, mais aussi des pays limitrophes comme la Gambie, la Guinée-Bissau entre autres. Sud fm qui donne l'information rappelle qu'en janvier dernier, lors de la journée mondiale dédiée à la lutte contre la drogue, 3 tonnes de produits prohibés avaient déjà été incinérées.