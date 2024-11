Kaolack : des parents d'élèves ferment l'école Fass Ridwane pour manque d'eau

Les parents d'élèves ont envahi ce lundi matin l'école élémentaire Fass Ridwane, située dans la commune de Kaolack, pour exprimer leur mécontentement face au manque d'eau. Inquiets pour la santé des 500 élèves de l'établissement, ils ont décidé de fermer l'école tant que le problème d'approvisionnement en eau potable ne sera pas résolu. Selon eux, le problème persiste depuis trois ans.



« L'école souffre d'un manque d'eau depuis trois ans. Toutes les autorités compétentes ont été informées, mais aucune action concrète n'a été prise pour y remédier. L'établissement accueille plus de 500 élèves qui ne peuvent pas fréquenter une école sans eau pour les sanitaires », a déclaré Abdoulaye Diallo, président du Comité de Gestion de l'Établissement, sur les ondes de Sud FM.



Il souligne que cette situation expose les élèves et le personnel à des risques sanitaires : « Une école sans eau dans les toilettes peut causer des maladies, voire une épidémie. Les élèves ont besoin d'eau pour se désaltérer et pour l'hygiène, ce qui est indispensable pour leur bien-être », a-t-il ajouté.



Face à l’inaction des autorités locales, M. Diallo en appelle directement au président de la République et au ministre de l'Éducation nationale. « Malgré nos multiples démarches auprès de l'inspection d'académie (IA), de l'inspection de l'éducation et de la formation (IEF), et de la mairie, aucune solution n’a été trouvée en trois ans. Nous demandons aux autorités de régler cette situation d'urgence, faute de quoi l'école restera fermée », a-t-il prévenu.