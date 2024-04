Kaolack : l'Inspection d'Académie s'engage dans la promotion des matières scientifiques

L'Inspection d'Académie (IA) de Kaolack s'engage dans la promotion des matières scientifiques, considérées comme un pilier essentiel pour l'émergence du Sénégal. Lors d'une réunion du Comité Régional de Développement (CRD) présidée par le Gouverneur de Kaolack, Ousmane Kane, l'Inspecteur d'Académie, Siaka Goudiaby, a souligné l'importance cruciale de cette initiative.



Dans le cadre du Plan Sénégal Emergent (PSE), visant à faire du Sénégal un pays émergent, Siaka Goudiaby a insisté sur la nécessité d'une politique audacieuse de promotion de l'enseignement des matières scientifiques. Il a ainsi souligné que le développement et la croissance économique du pays reposent largement sur la qualité de son enseignement dans ces domaines.



D'après L'Observateur, la réunion axée sur la revue annuelle Conjointe de l'Éducation et de la Formation, a rassemblé les différents acteurs du système éducatif, les chefs de services déconcentrés impliqués dans le secteur de l'éducation, ainsi que les élus territoriaux de la région. Tenu à la salle de conférence de la Gouvernance de Kaolack, cette rencontre a permis un échange constructif sur les moyens de renforcer l'enseignement des matières scientifiques et de promouvoir le développement éducatif dans la région.