Université Gaston Berger: une journée noire décrétée ce lundi, en hommage à un étudiant décédé

La commission sociale des étudiants de l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis a annoncé dans un communiqué avoir observé « une journée noire » ce lundi 20 avril 2026. Cette journée sera marquée par 24 heures (non renouvelables) de cessation de toute activité pédagogique, en hommage à l'un de ses membres, El Hadj Birane Sène, décédé le 18 avril 2026 suite à un malaise survenu au pavillon N du campus.



Dans la note, la CESL dit également attendre les conclusions de l’autopsie et exige « toute la célérité requise » dans le traitement de ce dossier, ainsi que dans la communication sur le décès de cet ancien délégué titulaire de la sous-commission bourses, cartes et transport de la commission sociale.



Toujours selon le communiqué, le défunt s’est distingué par « son sens élevé des responsabilités, son farouche attachement à la cause estudiantine et sa volonté constante de servir ses pairs ».

