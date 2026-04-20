Protocole d'accord entre l'Etat et les syndicats du G7: les enseignants décisionnaires expriment leur déception

Malgré la signature d'un protocole d'accord, le 16 avril 2026, entre le gouvernement sénégalais et le G7 pour suspendre les grèves, le collectif des enseignants décisionnaires exprime sa déception et appelle à une révision de la situation.



Le coordonnateur du collectif des décisionnaires, Amadou Camara Diène, estime que leurs revendications spécifiques sur le statut de décisionnaire n'ont pas été totalement satisfaites. « Nous sommes désabusés (…) parce que tout simplement, il y a trois points capitaux qui restent à être éclaircis : c'est la retraite à 65 ans, c'est la réalisation de la pension de retraite, c'est l'imputation budgétaire », a-t-il déclaré dans le journal de 12 heures, sur la RFM.



D’après lui, la question de la retraite doit être prise en compte par le gouvernement. « Les enseignants décisionnaires veulent qu'on relève la retraite à 65 ans (optionnelle) pour leur permettre de plus cotiser et d'avoir une pension décente. Car tout le monde sait que la pension de retraite, elle est dérisoire, elle est dégradante, elle est humiliante », a-t-il indiqué.



Il a également ajouté qu’il Il faut que les enseignants décisionnaires bénéficient de l'imputation budgétaire. « Tu ne peux pas, pendant que tu es en activité, avoir une imputation budgétaire. Et une fois à la retraite, (...) on te dit que maintenant, tu ne peux plus bénéficier d'une imputation budgétaire », a expliqué le coordonnateur, ajoutant qu’ «à défaut de l'augmentation de la retraite à 65 ans, (ils veulent) au moins qu'on maintienne ces enseignants décisionnaires jusqu'à 65 ans pour pouvoir leur permettre de préparer la retraite ».