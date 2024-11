Kaolack : quelque 6846 cartes d’électeurs pas encore retirées (préfet)

Quelque 6846 cartes d’électeurs ne sont pas encore retirées des différentes circonscriptions administratives du département de Kaolack (centre), sur un stock de 7080 cartes, a appris l’APS du préfet, Latyr Ndiaye.



”Sur les 5146 cartes d’électeur qui étaient au niveau de la commission administrative logée à la préfecture de Kaolack, il y a un stock de 5097 alors que pour l’arrondissement de Koumbal, sur un stock de 960 cartes électeurs, il reste 863 cartes à retirer”, a souligné le préfet, Latyr Ndiaye, dans un entretien avec l’APS.



Dans l’arrondissement de Ndiédieng où étaient disponibles 547 cartes d’électeurs, il y a un stock de 501 cartes en souffrance. Dans celui de Ngothie, pour un stock initial de 427 cartes d’électeur, les 385 attendent d’être retirées par leurs propriétaires.



A quatre jours des élections législatives anticipées, le préfet du département de Kaolack a noté que la distribution des cartes se déroule ‘’normalement’’.



”Nous avons pris les dispositions pour que les citoyens puissent retirer facilement leurs cartes d’électeurs conformément à la loi. Nous avons ainsi mis en place des commissions administratives chargées de la distribution des cartes depuis la date indiquée par le code électoral’’, a assuré l’autorité administrative.



Selon lui, ”ce n’est pas encore le grand rush au niveau desdites commissions administratives chargées de la distribution de ces cartes d’électeur”.



D’après le chef de l’exécutif départemental, ‘’sauf erreur de dernière minute, l’intégralité du matériel électoral est déjà en place’’.



‘’Nous sommes présentement à l’étape de conditionnement de ce matériel électoral et nous espérons pouvoir commencer la mise à disposition dans les lieux de vote à partir de vendredi (demain)’’, a-t-il rassuré.



”Les représentants de l’administration devant être déployés au niveau des lieux de vote ont été désignés par le préfet. Pour les représentants des partis politiques, coalitions et entités indépendantes, les notifications ont été faites et pourront accéder aux bureaux de vote le jour-j ”, a notamment dit M. Ndiaye.



Pour les élections législatives anticipées de dimanche, 813 personnes vont siéger au niveau des 271 bureaux de vote pour 199 centres de vote, en plus du quota sécuritaire pour palier d’éventuelles absences.



‘’Nous lançons un message de paix, de calme et de sérénité à l’endroit des candidats qui battent campagne. Nous sommes presque à la fin de la campagne électorale, Dieu merci, puisque pour ce qui concerne le département de Kaolack, on n’a pas eu beaucoup de soucis à ce niveau’’, s’est réjoui le préfet de Kaolack.



Souhaitant que le même climat puisse continuer jusqu’à la fin du processus électoral, le préfet a appelé les plénipotentiaires, qui sont les principaux collaborateurs des autorités administratives, à sensibiliser leurs leaders et leurs militants pour que ce climat de paix puisse être préservé.



Il a réitéré ce même appel à l’endroit des populations afin qu’elles puissent aller voter et retourner chez elles, en faisant confiance à l’administration qui travaille inlassablement pour que le scrutin se déroule dans la transparence.