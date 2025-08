Kaolack sous les eaux : la plateforme de lutte contre les inondations alerte et appelle à une intervention urgente de l’État

À Kaolack, de fortes pluies ont provoqué d’importantes inondations dans plusieurs quartiers, suscitant une inquiétude au sein de la population. Face à cette situation, la plateforme nationale de lutte contre les inondations lance un appel pressant aux autorités étatiques.



Son coordinateur, Abdou Samad Diouf, a tiré la sonnette d’alarme ce mardi sur les ondes de Sud FM. Il invite le gouvernement à la finalisation urgente des travaux en cours et au renforcement du système de drainage des eaux pour soulager les populations sinistrées.



« Les pluies d'hier (lundi) commencent de faire des dégâts dans certains quartiers au niveau de Kaolack surtout le quartier de Ndangane qui souffre terriblement à cause des inondations. Il y a d'autres quartiers également qui commencent à avoir des problèmes surtout au niveau de Passoire de Médina Bamba et aussi au niveau de Mbada », a déclaré Abdou Samad Diouf.



Il estime que ces quartiers doivent bénéficier d’un accompagnement urgent, notamment par un appui en matériel afin de contenir les inondations.



« Nous sommes en plein hivernage et si ça continue comme ça, la population va souffrir. Il faut que l'État vienne en aide à la population le plus rapidement possible. C'est pour cela que nous demandons aux autorités de renforcer les moyens de continuer le drainage sur certaines localités et de venir en aide aux populations de Kaolack », a-t-il souligné.