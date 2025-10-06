Kaolack : un adolescent meurt noyé dans un canal à ciel ouvert à Médina Baye

Un drame s’est produit à Kaolack ce week-end. Un adolescent de 16 ans est décédé après avoir chuté dans un canal à ciel ouvert au quartier Médina Baye, selon des sources sécuritaires. Le corps sans vie du jeune garçon a été repêché par les sapeurs-pompiers de la 31ᵉ Compagnie d’incendie et de secours, alertés peu après l’accident.Une enquête a été ouverte par les services de Police afin de déterminer les circonstances exactes de la chute. Ce nouveau drame relance la question de la sécurisation des canaux à ciel ouvert, particulièrement dangereux en période d’hivernage.