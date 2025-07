Kaolack : un taux alarmant d’hépatite B menace la région

Dr Bamba Cissé, chef du service d’Hépato-gastro-entérologie de l’hôpital régional El Hadj Ibrahima Niasse de Kaolack (centre), a lancé un avertissement concernant la prévalence alarmante de l’hépatite B dans la région. Cette déclaration a été faite lors de la présentation du bilan annuel des activités du service de médecine interne.



Il a révélé que l’année dernière (2024), 69 % des patients reçus en consultation gastro-entérologie étaient porteurs du virus de l’hépatite B, et que 7 % d’entre eux se trouvaient déjà à un stade avancé de la maladie. Sur plus de 1 500 consultations enregistrées, près de 700 étaient liées à l’hépatite.



Le médecin a rappelé que l’hépatite B est une maladie du sang et du sexe. Il a également souligné son caractère insidieux, les symptômes n’apparaissant généralement qu’au stade des complications.



Dr Cissé a insisté sur l’importance cruciale du dépistage et de la vaccination, qu’il considère comme les seules mesures efficaces pour prévenir cette maladie grave mais évitable, selon les informations de l'Observateur.