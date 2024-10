Karamba Kébé champion d'Afrique de boxe : le Président Diomaye Faye célèbre une "fierté nationale" et un "modèle pour la jeunesse"

Le Président Bassirou Diomaye Faye a adressé ses félicitations à Karamba Kébé, qui a décroché la médaille d’or aux Championnats d’Afrique de boxe, dimanche 27 octobre, dans la catégorie des moins de 92 kilos à Kinshasa.

Dans un message publié sur Facebook, le chef de l'État a salué Karamba Kébé comme une "fierté nationale et un modèle d’excellence pour la jeunesse".



« Bravo à Karamba Kébé, nouveau champion d’Afrique de boxe dans la catégorie des poids lourds (-92 kg) à Kinshasa. Une fierté nationale qui nous honore tous et un exemple d’excellence pour notre jeunesse », a écrit le Président Faye.



Le Sénégal s’est bien débrouillé aux championnats d’Afrique de boxe 2024 à Kinshasa. Le Sénégal est placé troisième avec sept médailles, dont une en or. L’information a été donnée ce dimanche 27 octobre par le directeur technique national de la Fédération sénégalaise de boxe, Malick Niang.