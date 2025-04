Conseil Constitutionnel : qui est Mouhamadou Bachir Sèye?

Ce 24 avril 2025 marque une nouvelle étape dans la carrière remarquable de Mouhamadou Bachir Sèye, nommé membre du Conseil constitutionnel du Sénégal. Il succède à Mouhamadou Diawara, dont le mandat est arrivé à terme en décembre 2024, et apporte avec lui une riche expérience de plus de quatre décennies au service de la justice.



Né à Dakar il y a 65 ans, le magistrat Sèye est reconnu pour sa rigueur intellectuelle, son sens élevé de l’éthique et sa discrétion. C’est à Dakar qu’il obtient son baccalauréat série A4 en 1978, avant de poursuivre des études de droit à l’Université Cheikh Anta Diop. Il y décroche en 1982 une maîtrise en sciences juridiques, option droit privé. Brillant, il intègre ensuite l’École Nationale d’Administration et de la Magistrature (ENAM), où il obtient son brevet de magistrature, lançant ainsi une carrière qui s’inscrira dans la continuité de l’excellence.



Dès 1984, il entame sa vie professionnelle comme juge d’instruction au Tribunal régional de Kaolack, poste qu’il occupera jusqu’en 1989, avant de rejoindre le tribunal de Dakar. De là, il gravit progressivement tous les échelons du système judiciaire, occupant des fonctions importantes qui témoignent de sa compétence et de sa constance.



De 1995 à 1999, il est Président de la Chambre correctionnelle du Tribunal régional de Dakar, puis Vice-président, et enfin Président de la deuxième chambre civile jusqu’en 2003. En 2004, il est nommé Conseiller à la Cour d’Appel de Kaolack, puis à celle de Dakar, avant d’accéder à la présidence de la Cour d’Appel de Dakar en 2006. Cette même année, il est également appelé au ministère de la Justice comme Directeur des Affaires Civiles et du Sceau. Un poste qu’il occupera jusqu’en 2008.



De retour sur le terrain judiciaire, il prend la tête du Tribunal régional de Dakar jusqu’en 2011, puis est nommé Premier Président de la Cour d’Appel de Ziguinchor, où il termine sa carrière en retraite après plusieurs années de loyaux services.



Le parcours de Mouhamadou Bachir Sèye incarne la constance, la loyauté et l’engagement au service de l'État de droit. Sa nomination au Conseil constitutionnel vient ainsi consacrer un itinéraire exemplaire.