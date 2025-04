Protection des travailleurs : Diomaye annonce un nouveau Code du travail et de la sécurité sociale

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présidé ce jeudi la cérémonie d’ouverture de la quatrième Conférence sociale sur l’emploi et l’employabilité. Lors de son discours, il a indiqué que le gouvernement est en train d’élaborer un nouveau code du travail et de la sécurité sociale, afin d’y intégrer des réformes nécessaires garantissant une meilleure protection des travailleurs et une prise en compte du secteur dit informel.



« Les réformes sont en cours pour disposer de nouveaux codes du travail et de la sécurité sociale, afin d’assurer une meilleure protection sociale, qui sera étendue aux acteurs de l’économie informelle », a déclaré le Président Bassirou Diomaye Faye.



Par ailleurs, le chef de l’État a énuméré les nombreuses initiatives étatiques en matière d’emploi et d’employabilité, notamment dans le domaine de la formation professionnelle et technique. Il s’agit, entre autres, du programme d’apprentissage de masse, du projet de formation pour l’autonomisation des femmes, ainsi que du projet de formation des talibés, dénommé « Daara Atelier », visant à former 15 000 pensionnaires d’écoles coraniques dans divers métiers à l’horizon 2029.