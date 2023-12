Karaté: la Ligue de Diourbel réclame le renouvellement du bureau national

A en croire les plaignants, qui ont fait face à la presse, samedi 9 décembre à Mbacké, « la Fédération sénégalaise de karaté est malade. » Et de poursuivre, « Nous avons fait notre pétition au niveau des 14 régions pour dénoncer la gestion de notre structure".



Ces professionnels de karaté qui réclament la tête de leur président révèlent avoir adressé leur pétition à leur ministre de tutelle. « Nous avons regroupé 23 professeurs de salle et 530 combattants. On a adressé notre pétition au ministre des Sports qui n'a pas encore réagi jusqu'à présent. Nous avons des difficultés avec la fédération sénégalaise de karaté par rapport à nos combattants. La fédération sénégalaise de karaté est mal gérée parce qu'ils sont en train de faire des détournements d'objectifs, déstabiliser les combattants des régions », a déploré M. Sarr.



Pape Ngagne et cie menacent de mettre en place un autre bureau national parallèle, si leur plaidoyer n’est pas pris en compte. « Nous invitons le ministre des Sports à régler notre problème sinon notre fédération sera divisée en deux. Nous voulons un nouveau bureau. Toutes les ligues des 14 régions sont dans la même situation », ont-ils déclaré.