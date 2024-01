« Karim Wade n’a jamais eu la double nationalité », Ndiaga Diaw PDS Thiès

« Ce que Alassane Sall a dit c’est faux, pour la bonne et simple raison que non seulement Karim Wade n’a pas de nationalité française. Il n’a jamais eu d’ailleurs la double nationalité. Il faut faire la part des choses entre une double nationalité et une binationalité », a lancé Ndiaga Diaw secrétaire général de la fédération urbaine du parti démocratique sénégalais à Thiès (70 kilomètres de Dakar).



D’après les membres du Pds Thiès, Thierno Alassane Sall a tout faux et même certains de ces militants l’auraient quitté au profit de Karim. La fédération urbaine du parti démocratique sénégalais à Thiès par la voix de leur secrétaire général Ndiaga Diaw révèle qu’elle n’est pas surprise par la déclaration mais elle est plutôt déçue par la personne qui a évoqué le sujet.



« Ce que la mouvance présidentielle peine même à dire, c’est aujourd’hui les membres de l’opposition qui le disent et chaque fois c’est regrettable de constater que tout le temps c’est des attaques répétitives envers Karim Wade. Au moment où Karim Wade travaille pour qu’ils soient tous candidats. On l’attendait venant d’autres responsables que Thierno Alassane Sall », a souligné Ndiaga Diaw.



Toujours en réponse à Thierno Alassane Sall, les partisans de Karim Wade qui s’exprimaient sur Iradio promettent une saignée dans les rangs du parti de l’ancien ministre de l’énergie au profit du Pds.

« la semaine prochaine je vous donnerais rendez-vous au niveau de la cité Ousmane Ngom, tous les responsables de la république des valeurs viendront soutenir le président Karim Wade », lance-t-il.



Évoquant la venue annoncée de Karim Wade, Ndiaga Diaw et ses camarades restent convaincus que c’est pour bientôt.