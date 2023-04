Karim Wade s'inscrit sur les listes électorales en Turquie

Karim Wade s'est inscrit ce lundi sur les listes électorales en Turquie, comme le montre cette image.



Rappelons qu'en 2018 que la direction générale des élections a rejeté l'inscription sur les listes électorales de Karim Wade. Un rejet motivé par l'article L31 du code électoral sénégalais qui indique qu'un "individu condamné à une peine de prison de cinq ans ou plus ne peut devenir électeur".



En 2015, la Cour de répression de l'enrichissement illicite (CREI), une juridiction spéciale, a condamné Karim Wade, fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, à une peine de six ans d'emprisonnement et à une amende de 138 milliards de francs CFA.