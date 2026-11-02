Kédougou : 11 360 comprimés de Tramadol d’une valeur de plus de 22 millions FCFA saisis

La Brigade de recherches de la gendarmerie de Kédougou (sud-est) a saisi ce week-end 11 360 comprimés de Tramadol, d’une valeur estimée à plus de 22 millions de FCFA, lors d’une opération menée dans plusieurs sites aurifères du département de Saraya.



L’opération a été menée dans les sites aurifères de Tenkoto, Sambranbougou et Bransan, à la suite de renseignements faisant état de présumées activités d’exploitation minière illégale et de trafic de drogue, notamment de Tramadol sous forme de comprimés et de poudre, selon l’APS.



En plus des 11 360 comprimés, les gendarmes ont saisi deux tricycles, trois motos, 19 sacs de cyanure, 17 sacs de charbon, 1 200 litres d’essence, 240 litres de gasoil et 1,5 kg de mercure.



Les personnes interpellées sont poursuivies pour « exploitation minière illégale, détention de produits chimiques dangereux, contrebande de produits pétroliers et vente illicite de médicaments prohibés ».



Une enquête a été ouverte pour identifier et démanteler le réseau impliqué dans cette affaire.